太陽擊敗獨行俠 客場5連戰未嘗敗績

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（中央社達拉斯20日綜合外電報導）美國職籃NBA鳳凰城太陽今天靠布克（Devin Booker）28分、6助攻，以及保羅（Chris Paul）20分、11助攻的聯手帶領，以109比101擊敗達拉斯獨行俠。

太陽的克勞德（Jae Crowder）貢獻13分，布里吉斯（Mikal Bridges）和替補的潘恩（Cameron Payne）都拿下12分。

太陽此役贏球，拿下對獨行俠的9連勝，也是兩隊近19次交手中的第16勝。

太陽在這波客場5連戰中，全部拿下勝利。

獨行俠今天輸球，終止4連勝，但這是他們最近12場比賽中吞下的僅有第2敗。

獨行俠唐西奇（Luka Doncic）拿下28分、8籃板、8助攻，布朗森（Jalen Brunson）攻下19分，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）有18分、11籃板的「雙十」成績，從板凳出發的哈達威（Tim Hardaway Jr.）則是獲得11分。

太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）因為腳踝傷勢，連兩場比賽缺席。

太陽今天三分線外手感不佳，36次出手只命中8球，命中率低到只有2成22，整場比賽86投39中，命中率是4成53，這也是獨行俠連續23場比賽將對手的整體投籃命中率壓制在5成以下。

即便如此，獨行俠自己的整體投籃命中率也只有4成35，三分球命中率也僅2成97。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110121