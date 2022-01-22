大專棒球聯賽因雨延賽 決賽24、25日舉行
2022/1/22 13:09（1/22 15:11 更新）
大專棒球聯賽（公開一級）決賽原訂22、23日2天舉行，因雨勢不斷，考量參賽球隊安全，比賽延至24、25日在原場地三重棒球場舉行。圖為4強隊伍台東大學。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月22日
（中央社記者謝靜雯台北22日電）大專棒球聯賽（公開一級）決賽原訂今、明2天舉行，因雨勢不斷，考量參賽球隊安全，比賽延至24、25日在原場地三重棒球場舉行。
110學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽原訂今天在三重棒球場舉行，分別由文化大學與國立體大交手、輔仁大學與台東大學交手，勝隊晉級冠軍戰。
因為近日雨勢不斷，大專體總今天早上宣布，「因天氣因素影響，並參考天氣預報，考量參賽職隊員安全，經委員討論後，調整比賽日期」，4強賽改至24日舉行，冠軍25日出爐。
文化大學去年沒能晉級4強，今年重返4強，陣中投手林振瑋複賽曾被測到最快球速158公里，也是大專聯賽比賽的焦點之一，文化大學上次在大專聯賽拿下冠軍為107學年度。
輔仁大學繼103學年度後，睽違7屆重返大專聯賽4強，陣中投手陳冠豪最快球速可達153公里，也是球探追逐的焦點之一。
台東大學連兩屆闖進4強，去年拿下季軍、為隊史最佳成績，今年盼再推進最佳成績紀錄；國立體大前兩屆都闖進冠軍戰，但都拿下亞軍，上一次拿下大專聯賽冠軍為103學年度，也力拚重返榮耀。（編輯：張芷瑄）1110122
110學年度大專棒球聯賽（公開一級）決賽因雨延至24、25日在原場地三重棒球場舉行，輔仁大學睽違7屆重返4強、力拚佳績。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月22日
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