詹姆斯擊垮魔術 湖人勝率重回5成

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（中央社奧蘭多21日綜合外電報導）詹姆斯（LeBron James）今天轟下全場最高29分，加上衛斯布魯克（Russell Westbrook）挹注18分、11籃板，讓美國職籃NBA洛杉磯湖人在客場以116比105擊敗奧蘭多魔術。

湖人今天贏球，戰績23勝23敗，勝率回到5成。從板凳出發的安東尼（Carmelo Anthony）今天在下半場攻下19分，整場比賽為湖人拿下23分。湖人今天三分線外30次出手命中13球，安東尼個人就有5投4中的表現。

今天是詹姆斯在NBA的第1344場出賽，這讓他超越皮爾斯（Paul Pierce），躍居總出賽場數排行榜第15名。詹姆斯此役23投12中，並有3罰全進的表現，另抓下7個籃板，並送出5次助攻。

衛斯布魯克今天表現精采，上場35分鐘，有17投8中的演出。強生（Stanley Johnson）、蒙克（Malik Monk）分別為湖人拿下11分、10分。

霍華德（Dwight Howard）此役抓下4個籃板，生涯在例行賽抓下的籃板數累計達14468個，超越塞蒙德（Nate Thurmond），在史上排名第10。

薩格斯（Jalen Suggs）今天攻下魔術全隊最高22分，並送出生涯最多的9次助攻，替補的卡特（Wendell Carter Jr.）獲得19分，華格納（Franz Wagner）、哈里斯（Gary Harris）分別拿下15分、13分，班巴（Mo Bamba）和替補的奧克（Chuma Okeke）皆進帳11分。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110122