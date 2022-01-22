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SBL蓋樂威關鍵上籃 台啤險勝台銀保王座

2022/1/22 19:48
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（中央社記者龍柏安台北22日電）台灣啤酒今天靠著洋將蓋樂威在比賽結束前最後4秒，持球切入強攻上籃得手超前比數，助球隊以79比77險勝台灣銀行，除斬斷對手8連勝，且穩坐SBL聯盟龍頭寶座。

第19季SBL超級籃球聯賽本週在桃園巨蛋體育館閉門進行，首役裕隆納智捷靠著凶猛團隊火力護航，以98比77輕取桃園璞園建築，晚間壓軸則由近況最夯的台灣啤酒硬碰台灣銀行，這也是兩隊本季第3度交鋒。

台銀本季開低走高，開季苦吞2連敗後強勢反彈拉出8連勝，並一度中斷聯盟龍頭台啤的4連勝，逼對手吞下本季唯一敗仗。

台啤賽前戰績9勝1負獨居排頭，而台銀則以8勝2負緊追在後，若台銀奪勝不僅戰績追平對手，且擁對戰優勢，不過台啤洋將蓋樂威（Ramon Galloway）硬生生粉碎對手美夢。

今天兩隊勢均力敵，台啤靠著身高213公分的大洋將多拉摩爾（Doral Moore）在最後43.5秒籃下小拋投得手，取得4分領先。

回頭台銀洋將艾爾文（Zak Irvin）連拿4分再次逼平比數，不料最後9秒台啤蓋樂威切入得手，再次要回領先。

台銀雖仍有4秒進攻時間，可惜邊線球發進場後被對方守死，錯失最後一擊機會，讓台啤興高彩烈地留下勝利，同時也是球隊近來的6連勝。

蓋樂威攻下全場最高的23分，另還送出7次助攻，禁區屏障多拉摩爾則繳出19分、14籃板與6阻攻的優質數據；台銀則以艾爾文的18分最高，本土前鋒張家禾三分球7投5中，攻下次高的17分。（編輯：陳政偉）1110122

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