SBL瓊斯轟29分力退九太 裕隆收2連勝

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超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷23日靠著洋將威金斯第3節挺身而出，加上瓊斯（中）全場轟下29分，終場以90比79擊敗高雄九太科技，搶下2連勝。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月23日

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷今天靠著洋將威金斯第3節挺身而出，加上瓊斯全場轟下29分，率隊以90比79擊敗高雄九太科技，搶下2連勝。

SBL今天繼續在桃園巨蛋體育館閉門開打，首場由裕隆納智捷出戰九太，第2場由台灣啤酒對戰桃園璞園建築。

裕隆歷經開賽慢熱，一度以4比14落後，洋將瓊斯（Torren Jones）、盧冠軒、盧冠良連續三分球帶領球隊追分，兩隊首節以20比20戰成平手。

裕隆次節在雙洋將瓊斯、威金斯（Nicholas Wiggins）帶領下，一度握有雙位數領先優勢，但因心態鬆懈、退防速度太慢，讓九太上半場結束追成44比47。

裕隆第3節打出26比18攻勢，其中威金斯單節攻下10分，確立球隊雙位數領先優勢，最終裕隆以11分差取勝，勇奪2連勝，全隊以瓊斯29分、13籃板表現最佳。

另一場比賽台啤在洋將蓋樂威（Ramon Galloway）20分、8籃板助陣下，以83比71力挫璞園，7連勝入袋，目前戰績11勝1敗，穩居龍頭寶座。（編輯：張雅淨）1110123