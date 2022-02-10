再向SBL借將 T1台啤英熊網羅多拉摩爾助陣

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）台灣職籃T1台啤英熊繼找來SBL台啤洋將蓋樂威助陣後，為補強禁區戰力，再向SBL台啤借將，球團今天宣布，多拉摩爾加入台啤英熊，而洋將巴克利則將回鍋SBL台啤。

台啤英熊先是在1月網羅超級籃球聯賽（SBL）台啤洋將蓋樂威，並在2月4日正式宣布先前陣中2名洋將籃波（Maciej Lampe）與米丘（Tony Mitchell）離隊後，陣中洋將僅剩下士東（Diamond Stone）、蓋樂威（Ramon Galloway）。

台啤英熊將在12日展開春節後首場賽事，緊急找來效力於SBL台啤的大洋將多拉摩爾（Doral Moore Jr.）應戰，球團今天發布新聞稿表示，現年25歲、身高約216公分的多拉摩爾，本季在SBL出賽12場比賽，場均16.3分、13.3籃板、2.8阻攻，並獲得SBL第4週單週最佳球員，身高優勢有助他肆虐禁區，將於2月12日客場對戰台南台鋼獵鷹首度登錄出賽。

台啤英熊總教練楊志豪表示：「多拉摩爾身高上的絕對優勢，更能鞏固團隊籃板球，以及分擔士東在禁區的壓力和上場時間，很期待他在場上的表現。」

對於與隊友蓋樂威先後加入T1台啤英熊，多拉摩爾表示：「很開心可以繼續和蓋樂威同隊，雖然這週和團隊配合時間不長，但訓練效果非常好且有效率，我很有信心我的加入，能提升台啤英熊的戰力。」

SBL台啤2名洋將相繼轉戰T1聯盟後，球團表示，已在過年前確認2名外籍補強，並保證皆能趕上SBL在3月下半季賽事，台啤下半季首戰預計3月5日在輔大體育館與裕隆納智捷交手。

其中，首名抵台洋將為先前於SBL第17季效力過台啤的巴克利（Kentrell Barkley），身高188公分的巴克利，曾在2019年SBL首次舉行的洋將選秀會中，成為SBL史上首名外籍選秀榜眼，並以平均19.1分、8.4籃板、3.2助攻與1.3抄截的成績，拿下第17季年度最佳洋將、年度第一隊雙料大獎。

台啤英熊總經理哈孝遠表示：「我們一直將T1、SBL雙冠軍作為今年的目標，目前的補強和調度對兩隊的戰力都有相當正面的影響，兩隊的教練團包含豪哥（楊志豪）、三哥（周俊三）2位總教練都非常辛苦，很期待下半季兩隊的比賽。」（編輯：陳政偉）1110210