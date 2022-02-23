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SBL將移師輔大中美堂 現場不提供售票服務

2022/2/23 17:24
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（中央社記者龍柏安台北23日電）第19季SBL超級籃球聯賽下週重燃戰火，比賽將移師新莊輔仁大學中美堂，主辦單位今天宣布，現場將不提供售票服務，球迷若要進場可至超商購買後持票入場。

SBL歷經農曆年節長假，休季迄今已逾1個月，下半季賽事將於3月4日起於輔大中美堂開打，主辦單位透過新聞稿指出，為配合校方防疫規定，球迷須持門票才可進入校園，輔大賽程期間將不提供現場售票服務。

在農曆新年「封關」前，SBL移師桃園巨蛋進行，當時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，為防止群聚及減少不必要接觸，桃園巨蛋的賽事一度採閉門方式進行，並暫停期間的「學生推廣日」活動。

主辦單位今天宣布，SBL移師輔大期間，「學生推廣日」將恢復舉辦，有別於以往僅開放平日，輔大將每日開放學生進場，輔大學生只要憑學生證就能免費進場。

至於其他各級學校學生，則可於3月1日起至3月11日，每週一至週五上午10時至12時、下午2時至5時至中華民國籃球協會索票，每張學生證最多可領取6天比賽日各1張門票。

第19季SBL輔大比賽日期，從3月4日至6日、3月11日至13日，共計6天12場比賽。（編輯：張芷瑄）1110223

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