蓮恩反彈繳29分17籃板 台銀拉尾盤勝九太

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（中央社記者龍柏安台北5日電）要擺脫輸球晦氣最好的方式，就是用一場勝利加好表現提振自己，SBL台灣銀行洋將蓮恩似乎就想這麼做，今天他繳出29分、17籃板，幫助球隊以90比79擊敗高雄九太科技。

第19季SBL超級籃球聯賽，本週移師輔仁大學中美堂進行，台灣銀行昨天輸給裕隆納智捷，今天則強力反彈，靠著第4節決勝期拉出一波9比0攻勢擺脫對手糾纏，也順利拿下勝利，擺脫前一戰輸球陰霾。

台銀洋將蓮恩（Ishmael Lane）是聯盟1月最有價值球員，昨天面對裕隆卻似乎有些「隱形」，僅拿下本季次低的11分與13籃板，球隊最終也以4分差輸球。

今天蓮恩在禁區展現宰治力，全場18投12中灌進29分，此外還送出4次麻辣鍋，順利撐起球隊最後一道屏障，就連隊友周暐宸都說：「他昨天打得沒有今天這麼出色，也打到有點悶了。」

台銀開局就用一波23比9的攻勢向對手下馬威，一路挨打的九太則在下半場展開反攻，第3節甚至一度逆勢超前。

可惜九太沒能一路守成，加上第4節在曾柏喻3分28秒籃下進球後，球隊接下來近3分鐘沒有得分進帳，只能眼睜睜看著台銀拉出9比0攻勢揚長而去。

上半季高掛聯盟龍頭的台灣啤酒，在迎回舊將巴克利（Kentrell Barkley）後，恐怕會非常認同「舊愛還是最美」，今天他火力全開攻下最高的40分、8籃板，幫助球隊92比79擊敗裕隆，拉出8連勝。（編輯：陳政偉）1110305