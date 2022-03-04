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瓊斯25分23籃板 裕隆擊敗台銀拉3連勝

2022/3/4 22:32
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（中央社記者龍柏安台北4日電）歷經近1個半月休季，SBL傳統勁旅裕隆納智捷表現絲毫沒有降溫，靠著洋將瓊斯今天繳出25分、23籃板的「雙二十」成績單，終場以84比80擊敗台灣銀行，拉出3連勝。

第19季SBL超級籃球聯賽下半季今天開打，比賽首度移師新莊輔仁大學中美堂進行。上半季尾聲用2連勝封關的裕隆納智捷，今天除瓊斯（Torren Jones）表現超狂，斑霸也有23分、12籃板的「雙十」演出，兩人合力就抓下35個籃板，甚至比起台灣銀行全隊31個更多。

上個賽季因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情攪局，導致總冠軍賽喊卡，也讓裕隆與台灣啤酒並列王座，不料今年上半季裕隆走得有些跌跌撞撞，戰績以4勝7負和高雄九太科技並列第3。

不過，裕隆在農曆春節封關前，連勝桃園璞園建築與九太，加上今天再勝台銀，拉出本季最長的3連勝，似乎也逐漸找回昔日豪門勁旅的風采。

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台銀今天開局不順，上半場打完以35比48落後，第3節雖一度拉出18比9攻勢縮小差距，可惜沒能一鼓作氣扭轉戰局，加上守不住對方洋將瓊斯，讓他光在決勝節就攻下12分，最終仍以4分之差吞敗。

至於稍晚九太與璞園之戰，九太靠著由裕隆轉隊的洋將威斯金（Nicholas Wiggins）領頭狂飆最高的29分、9籃板與6助攻，幫助球隊前3節打完就取得69比48大幅領先，終場以84比65輕取璞園，也幫助球隊在下半季首役就開出紅盤。（編輯：唐聲揚）1110304

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