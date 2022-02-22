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SBL蓮恩率台銀打出爭冠行情 獲選1月最佳球員

2022/2/22 15:25（2/22 15:51 更新）
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超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行洋將蓮恩（Ishmael Lane）加入球隊後出賽7場，戰績拉出6勝1負紅盤，也讓他獲選1月最有價值球員殊榮，他說，今年賽季最大目標，就是幫助球隊拿下冠軍。（中華籃協提供）中央社記者龍柏安傳真 111年2月22日
超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行洋將蓮恩（Ishmael Lane）加入球隊後出賽7場，戰績拉出6勝1負紅盤，也讓他獲選1月最有價值球員殊榮，他說，今年賽季最大目標，就是幫助球隊拿下冠軍。（中華籃協提供）中央社記者龍柏安傳真 111年2月22日
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（中央社記者龍柏安台北22日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行洋將蓮恩來台後場均繳出17.6分、10籃板的「雙十」成績單，而自他加盟後出賽7場，戰績拉出6勝1負紅盤，也讓他獲選1月最有價值球員殊榮。

蓮恩（Ishmael Lane）自1月6日首度亮相，迄今只出賽7場，而台銀本季一度曾拉出隊史新高的8連勝，直到農曆年前封關戰，才以77比79惜敗台灣啤酒，除連勝止步，也是蓮恩來台後所吞下的首敗。

對於獲獎，蓮恩承認：「這是一項榮耀。」但也透露其實有些意外，因為他並不知道聯盟每月竟會頒發最有價值球員獎，不過他也謙遜地表示，很感謝教練把他放在場上對的位置，才讓他得以繳出好的表現。

SBL龍頭台啤目前戰績11勝1負，台銀則以8勝3負緊追在後，蓮恩表示，他生涯過去從未拿過冠軍，最好的一次是在墨西哥的聯賽，當時他在最後一場比賽受傷缺席，球隊輸掉關鍵比賽也錯過了季後賽，他說：「我知道今年很有機會奪冠，我希望能幫助球隊拿下冠軍。」

私底下很安靜的蓮恩，不像其他洋將放假愛出門趴趴走，沒事就宅在房裡打電動、追劇，他也透露自己最愛的遊戲就是NBA 2K系列。

雖然個性內斂、話不多，不過教練團對蓮恩的敬業態度給了非常高的評價，球團人員私下透露：「他來台後沒有錯過球隊任何一次練球，而且很聰明懂得如何保護自己，不過比賽一站上球場，他就完全不一樣。」（編輯：張雅淨）1110222

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