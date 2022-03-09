SBL台啤巴克利強勢回歸 獲選單週最佳球員

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洋將巴克利（Kentrell Barkley）（左）回鍋超級籃球聯賽（SBL），再度披上台灣啤酒戰袍，3月的2場比賽場均33分，幫助台啤將連勝場次推向9場，獲選為SBL第6週最佳球員。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年3月9日

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）洋將巴克利回鍋超級籃球聯賽（SBL），再度披上台灣啤酒戰袍，3月的2場比賽場均33分，幫助台啤將連勝場次推向9場，獲選為SBL第6週最佳球員。

第19屆超級籃球聯賽（SBL）歷經一個多月休賽期，3月4日回到輔仁大學中美堂展開新一階段賽事，今天發布新聞稿公布第6週最佳球員。

台啤洋將日前陣容調整，除了網羅洋將波斯特（Keanau Post）外，還找來巴克利（Kentrell Barkley）歸隊助陣，曾經在2019年獲選最佳洋將的巴克利，曾創下首名連續3週獲得單週最佳球員的紀錄。

巴克利本季回歸首戰，5日迎戰裕隆納智捷就拿下40分，創本季單場最高分紀錄，6日出戰九太也攻下全場最高的26分，除了幫助台啤勇奪9連勝，目前戰績以11勝1敗，穩居龍頭寶座。

談到獲選單週最佳球員，巴克利表示，「很感謝球隊再次給我這個機會，讓我再次參與SBL比賽，可以回到這個熟悉的賽場」。

巴克利分享重返SBL目標，他說：「我回來只有一個目標，就是拿下總冠軍。」

台啤總教練周俊三指出，年前球團因戰力考量，將2名洋將支援到台灣職籃T1聯盟台啤英熊隊，「但也很順利的能再度迎來巴克利回歸球隊」，而近兩場在2名洋將的火力支援下，贏得比賽勝利。

周俊三認為，巴克利扮演關鍵角色，在巴克利的速度帶動下，除了能有效的遏止對手攻擊節奏，更加快了團隊進攻的速度與進攻的次數，更有效的提升團隊戰績。（編輯：張芷瑄）1110309