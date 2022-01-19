SBL台啤洋將多拉摩爾禁區逞威 獲選單週最佳球員

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（中央社記者龍柏安台北19日電）SBL台灣啤酒身高213公分的洋將多拉摩爾，在禁區撐起半邊天，上週他繳出場均20分、16籃板與3.5次阻攻的優質數據，助球隊2戰全勝，也獲選第4週最佳球員。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，第19季超級籃球聯賽（SBL）上週末在桃園巨蛋閉門舉行，台啤接連扳倒桃園璞園建築與裕隆納智捷，目前以8勝1負高掛聯盟排頭。

台啤本季主力幾乎出清，「升格」轉戰職籃台灣運彩xT1聯盟的台灣啤酒英熊，不過靠著多拉摩爾（Doral Moore Jr.）優異表現，球隊仍維持強大競爭力。

在得知獲選為單週最佳球員後，多拉摩爾直言：「很開心。」也強調這給了他更多動力，讓他知道努力得到了收穫，「我也會持續努力幫助球隊拿下更多勝利。」

台啤總教練周俊三認為，多拉摩爾不僅年輕，而且團隊意識強，配合度又高，「多拉摩爾的加入，除了解決團隊高度的不足外，亦可持續維持團隊籃球的球風。」

周俊三透露，期望多拉摩爾不僅是捍衛球隊禁區防線，也盼望他能在進攻端上，增添對手防守壓力，並幫助球隊創造外圍出手空間，幫助球隊更上一層樓。（編輯：張雅淨）1110119