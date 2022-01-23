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「跳跳虎」蒙菲爾斯直落三獲勝 二度晉級澳網8強

2022/1/23 20:22
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（中央社墨爾本23日綜合外電報導）35歲的法國「跳跳虎」蒙菲爾斯今天耗費2小時34分鐘，以7比5、7比6（7比4）、 6比3直落三擊敗塞爾維亞小將凱柯曼諾維奇，生涯第2度闖進澳洲網球公開賽8強。

法新社報導，第17種子蒙菲爾斯（Gaël Monfils）今天在凱恩球場（John Cain Arena）力克世界排名第77的凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）。

蒙菲爾斯在今年首場大滿貫賽事的前4輪未失一盤，8強賽將對上義大利籍第7種子貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。

蒙菲爾斯2016年在澳網敗給加拿大好手羅尼奇（Milos Raonic）無緣4強，如今終於又闖進8強，他無意在短時間內打包回家。

蒙菲爾斯說：「我想打得更好，我想試試看這次8強別跟上次一樣…我還沒玩完呢。」

凱柯曼諾維奇起初籤表上的首輪對手為同胞球王喬科維奇（Novak Djokovic），但在喬科維奇遭遣返、無緣爭取衛冕後，凱柯曼諾維奇對上幸運遞補的義大利選手卡魯索（Salvatore Caruso）並一路過關斬將，至今才失利。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110123

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