謝葆錡好投壓文化 大專聯賽國體連3屆闖冠軍戰

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（中央社記者謝靜雯新北24日電）大專棒球聯賽（公開一級）4強賽，國立體大兩任投手謝葆錡、宮象謙聯手壓制，率隊以6比2擊敗文化大學，連3屆晉級冠軍戰，總教練邱俊文表示，目標冠軍，就看大家臨場表現。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強賽今天在三重棒球場舉行，國立體大先發投手謝葆錡總計投6局，被敲5支安打，投出3次三振，失掉2分責失分，展現壓制力，投至7局有危機，宮象謙接手後援，投3局無失分，幫助球隊守住勝利。

國立體大2局靠著四壞保送、失誤、林威志二壘打先馳得點，再靠著四壞保送、內野安打、滾地球、失誤添分，開賽取得3比0領先。

文化大學6、7局各追回1分，國體8局下再起攻勢，靠著單局3安、1次觸身球保送，攻下3分、拉開領先差距，順利拿下勝利，連3屆晉級冠軍戰。

國體總教練邱俊文受訪表示，謝葆錡今天前半段表現不錯，後面體力有點下滑，控球出狀況，消耗用球數也比較多，今天速球派投手李晨薰有在牛棚熱身待命，但最後還是換上宮象謙後援，希望用速差、不同的變化球種擾亂文化打者。

前兩屆闖進冠軍戰都是亞軍作收，邱俊文表示，陣中王牌投手莊陳仲敖離開後，確實對戰力有影響，預賽、複賽打得跌跌撞撞的，但也鼓勵球員不要給自己太大壓力，正常發揮，自然會有好的結果。

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謝葆錡表示，上週就接到指示要投4強賽，這段時間隊友也都有上網看影片情蒐，知道文化的打者喜歡攻擊第1和2顆好球，策略是投在邊邊角角，他們是有長打能力的打者，對高球掌握性高。

謝葆錡去年投入中職選秀沒有獲得青睞，他表示這陣子做了滿多改變，包括投球動作、身體上的改變，今年轉投先發，也有想辦法拉長投球局數，精進決勝球，今年會再度挑戰選秀。（編輯：張雅淨）1110124