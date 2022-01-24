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宮象謙大專聯賽4強後援好投 畢業將挑戰選秀

2022/1/24 14:58（1/24 15:21 更新）
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110學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強賽，國立體大24日與文化大學交手，國立體大投手宮象謙（圖）後援3局無失分，幫助球隊守住勝利。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月24日
110學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強賽，國立體大24日與文化大學交手，國立體大投手宮象謙（圖）後援3局無失分，幫助球隊守住勝利。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月24日
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（中央社記者謝靜雯新北24日電）大專棒球聯賽（公開一級）4強，國立體大今天與文化大學交手，國立體大投手宮象謙後援3局無失分，幫助球隊守住勝利，宮象謙很有自信，只要他上場牛棚就不需投手熱身，今年則將挑戰中職選秀。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強，國立體大今天與文化大學交手，前6局打完國體3比1領先，文化7局有攻勢，靠著四保送上壘，接著敲出安打，無人出局攻佔一、二壘，國體換上宮象謙登板後援。

文化靠著短打推進、滾地球跑回1分，但攻勢沒有延續，這1分要記在國體先發投手謝葆錡身上；宮象謙比賽後半段越投越穩，總計用39球投3局，被敲2支安打，投出4次三振、無失分，幫助球隊守住勝利，國體以6比2拿勝，連3屆晉級冠軍戰。

宮象謙表示，在場下準備的時候，就有告訴自己，隊友已經做了這麼多努力，上場一定要把場面控制住，球不要高起來，想辦法讓對手打滾地球，讓守備幫忙。

宮象謙此次大專聯賽出賽機會多，他自評心態比以前成熟，身為大四球員，要扮演好學長的角色、帶領學弟，「我相信他們、他們也相信我，這樣才可以帶領大家往前」。

國體在此次大專聯賽預賽、複賽與文化交手都吞敗，宮象謙是苦主，他笑說：「我今天上去就是要復仇的，複賽被打得太慘，今天一定要討回來」。宮象謙也展現企圖心說，只要他上場，就會把比賽投完，牛棚不需要有投手熱身準備。

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宮象謙高中就讀南英商工，他表示，高中畢業時沒有投入中職選秀，想要先到大學磨練，希望在球技和心態上都可以更穩定一點，看著同齡、同屆的球員開始在職棒舞台發光，他表示：「我可能沒有他們這麼好，但我會努力去趕上，想辦法追上他們」。

宮象謙目前最快球速137公里，他自評控球明顯有進步，投球穩定度也比之前更好，但球速還是太慢，今年畢業後，也會挑戰中職選秀。（編輯：陳仁華）1110124

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