西西帕斯5盤大戰險勝 晉級澳網男單8強

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（中央社墨爾本24日綜合外電報導）希臘網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天在澳洲網球公開賽男單16強，歷經漫長5盤大戰險勝美國選手佛里茲，晉級澳網男單8強。

法新社報導，西西帕斯在澳網拉佛球場（Rod Laver Arena）以4比6、6比4、4比6、6比3、6比4，苦戰5盤耗時3小時23分，才擊倒第20種子佛里茲（Taylor Fritz）。

西西帕斯目前排名世界第4，為本屆大會第4種子，這次是他第3度晉級澳網8強，下場將面臨第11種子義大利好手辛納（Jannik Sinner）。

迄今，西西帕斯已兩度闖進澳網4強，曾在澳網打敗西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）及瑞士網球好手費德瑞（Roger Federer），但他迄今未奪下任何大滿貫金盃。

西西帕斯是首位打進大滿貫冠軍賽的希臘選手，他曾在去年法國網球公開賽決賽，對決世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），在率先拿下兩盤的情況下敗北。（譯者：陳正健）1110124