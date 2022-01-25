宮象謙國體奪冠功臣 大專棒球聯賽拿功勞獎

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國立體大投手宮象謙在110學年度大專棒球聯賽（公開一級）連兩天登板後援，都是球隊搶勝關鍵，25日冠軍戰後援2局無失分，幫助球隊拿下勝利，宮象謙也拿下功勞獎。圖為宮象謙（右前）抓下最後出局數，開心振臂。中央社記者謝靜雯攝 111年1月25日

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）國立體大投手宮象謙大專棒球聯賽（公開一級）連兩天登板後援，都是球隊搶勝關鍵，今天冠軍戰後援2局無失分，幫助球隊守住勝利，率隊拿下隊史第8冠，也拿下功勞獎。

國立體大投手宮象謙昨天在110學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強與文化大學比賽，後援3局被敲2支安打，投出4次三振、無失分，幫助球隊守住勝利，率隊晉級冠軍戰。

今天冠軍戰與台東大學交手，宮象謙8局危機時登板後援，投2局沒被敲出安打，投出2次四壞保送、2次三振，無失分，幫助球隊守住勝利，率隊以6比2拿勝；國體總教練邱俊文點名，此次賽會功勞獎是宮象謙。

宮象謙雖然球速不快、不到140公里，但控球和穩定度持續進步，今年暑假畢業後，也將挑戰中職選秀。

國立體大拿下隊史第8冠，台東大學改寫隊史最佳成績、拿下亞軍，文化大學季軍，輔仁大學拿下第4名，台灣體大第5名，開南大學第6名，美和科大第7名，台北市大第8名。

文化大學打者林承緯打擊率4成12、拿下打擊獎第1名，2、3名為開南大學王世顯（3成80）、賴俊（3成72）。

投手獎為文化大學投手林哲佑（責失分0），全壘打獎為文化大學孫易伸（2轟），教練獎則為國立體大總教練邱俊文。（編輯：張雅淨）1110125