NBA約基奇準大三元 金塊擊敗人手不足的籃網

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（中央社紐約26日綜合外電報導）美國職籃NBA丹佛金塊好手約基奇今天繳出26分、10籃板與8助攻的「準大三元」，金塊並在終場前的5分18秒內只讓籃網攻下5分，最後就以124比118擊敗低迷的籃網。

金塊贏得3連勝，最近16場比賽拿下11勝5敗，這要歸功於他們平衡的進攻火力，金塊此役有6名球員得分達到二位數。

約基奇（Nikola Jokic）13投8中，其中第四節攻下9分。替補上場的瑞佛斯（Austin Rivers）以7個三分球追平NBA職業生涯紀錄，全場得分達25分，其中有22分是在下半場拿下，幫助金塊克服上半場落後11分的劣勢。

這是籃網的3連敗，也是最近10場主場比賽8度落敗，主場比賽戰績掉到12勝13敗。籃網今天落敗的原因之一是哈登（James Harden）左大腿後肌緊繃而缺陣，球隊只有9名可上場球員。

籃網菜鳥湯瑪斯（Cam Thomas）攻下25分，米爾斯（Patty Mills）貢獻21分；不過，籃網在最後6次投籃錯失5次。阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）囊括18分，班布里（DeAndre' Bembry）有14分表現。籃網此役命中率為48.9%。

在比賽還剩6分鐘時，瑞佛斯投進第七記三分球，讓金塊以116比108分領先籃網。但金塊稍後連續5次投籃失手，所幸高登（Aaron Gordon）在比賽還剩3分17秒時投進一記兩分球，讓金塊以118比113領先籃網。

高登更在約兩分鐘後，成功封阻阿德雷奇帶球上籃，金塊的莫里斯（Monte Morris）在最後一分鐘上籃得分，讓球隊得分來到124分，鎖住這場勝利。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110127