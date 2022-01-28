恩比德豪取26分 76人105比87勝湖人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人得分之鑰中鋒恩比德今晚豪取26分，助球隊以105比87擊敗得分主力詹姆斯缺陣的洛杉磯湖人。

法新社報導，這場比賽前，恩比德（Joel Embiid）連續4場個人獨得至少35分並且抓10籃板，表現搶眼令人印象深刻。

即使今晚他的表現不若先前銳不可擋，但是得分還是達兩位數，並且抓了9個籃板外加7次助攻，並賞了湖人兩記麻辣鍋，仍是76人的致勝功臣，何況這支東區勁旅團隊投進13個3分球，而湖人只有6個，勝負高下立判。

此外，恩比德已連續16場至少得25分，隊史排名僅次於艾佛森（Allen Iverson）在2001年創下的27場紀錄。

4度獲得聯盟MVP殊榮的詹姆斯（LeBron James），他平均每場可得29.1分的居聯盟第2，卻因左膝受傷而壁上觀。戴維斯（Anthony Davis）雖盡其所能，但團隊欲振乏力。

這是戴維斯因膝蓋扭傷缺賽17場傷癒復出以來的第2場比賽，囊括31分及12籃板，表現亮眼又有侵略性。

但是單靠他難以獨撐大局，先發球員除了衛斯布魯克（Russell Westbrook）獨得20分，其餘3人總計僅得15分。

而戴維斯上半場因右手腕受傷也令人捏把冷汗，並且纏著繃帶撐完全場。

湖人總教練伏格爾（Frank Vogel）表示：「這場球戴維斯攻守兩端表現俱佳，樂見他找回打球的節奏，（他）若干表現技壓恩比德。」

而兩大球星詹姆斯與戴維斯再次無法聯袂搭檔，伏格爾坦承感到沮喪，並說：「不過這是聯盟每支球隊都得遭遇的情況，往後我們必須比今晚打得更好。」

76人也有傷兵，分別是塞斯．柯瑞（Seth Curry）和米爾頓（Shake Milton），不過哈里斯（Tobias Harris）和馬克西（Tyrese Maxey）跳出來分別貢獻23分與14分，幫助球隊捍衛主場勝利。

目前76人戰績29勝19負在東區15隊中排名第5，而湖人戰績24勝25負，在西區15隊中排名第9。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1110128