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莫蘭特大三元 灰熊賞爵士4連敗[影]

2022/1/29 15:40（1/29 15:58 更新）
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NBA曼菲斯灰熊莫蘭特（前）28日在場上繳出大三元成績，率領隊友擊敗猶他爵士。（圖取自facebook.com/MemphisGrizzlies）
NBA曼菲斯灰熊莫蘭特（前）28日在場上繳出大三元成績，率領隊友擊敗猶他爵士。（圖取自facebook.com/MemphisGrizzlies）
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（中央社曼菲斯28日綜合外電報導）美國職籃NBA曼菲斯灰熊今天靠莫蘭特繳出30分、10籃板、10助攻的「大三元」成績帶領，以119比109擊退來訪的猶他爵士。

最近5場比賽，莫蘭特（Ja Morant）平均有35.4分、8.4籃板、8.8助攻的成績。

灰熊今天贏球，拿下近18場比賽的第15勝。此役，克拉克（Brandon Clarke）攻下22分， 傑克森（Jaren Jackson Jr.）進帳18分，貝恩（Desmond Bane）則挹注了17分，替補的梅爾頓（De'Anthony Melton）獲13分。

爵士得分最高的是從板凳出發的豪斯（Danuel House Jr.），此役攻下他本季新高的21分，康利（Mike Conley）貢獻了15分、6助攻，克拉克森（Jordan Clarkson）、鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）都獲13分。

吞下4連敗的爵士，最近12場比賽輸了10場。

今天這場比賽，爵士兩大主將戈貝爾（Rudy Gobert）、密契爾（Donovan Mitchell）都再度缺陣。密契爾是因為腦震盪連6場比賽無法上場，戈貝爾則因小腿扭傷連3戰缺席。

少了兩大球星領軍，爵士整個下半場都處於落後，但在歐尼爾（Royce O'Neale）砍進三分球後，爵士拉出7比0小高潮，在比賽剩下4分39秒時，將落後追到剩下4分。灰熊之後回敬一波10比2攻勢，終場前1分28秒時，以115比103再把領先拉開。

今天比賽開打後，歐尼爾連飆兩記三分彈，爵士在連進3球情況下，取得8比2領先。爵士首節的攻擊表現不差，一直到第2節出現一波4分半鐘沒有進球的得分荒，才讓他們陷入困境。

灰熊靠著一波18比2猛烈攻勢，在第2節末段接管戰局。

靠著克拉克連進3球，率隊打出9比0攻勢，灰熊在第3節末段一度以82比68大幅領先。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110129

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