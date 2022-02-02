浦爾讀秒三分球建功 助勇士124比120勝馬刺[影]

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NBA金州勇士後衛浦爾1日獨得31分，包括距離終場還剩17.9秒在三分線外建功助球隊要回領先，最後勇士客場以124比120擊敗馬刺。（圖取自twitter.com/warriors）

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（中央社聖安東尼奧1日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士後衛浦爾今晚獨得31分，包括距離終場還剩17.9秒在三分線外建功助球隊要回領先，最後勇士客場以124比120擊敗馬刺。

路透社報導，這場比賽打完前3節馬刺還領先17分，不過在終場前2分34秒，因勇士庫明加（Jonathan Kuminga）切入上籃進，兩隊戰成114平手，隨後李伊（Damion Lee）追加一記三分球，勇士取得開賽以來的首度超前。

馬刺亟欲反撲，接下來的兩分鐘雙方領先易手達4次，而終場前17.9秒浦爾（Jordan Poole）三分長射中的助球隊取得致勝超前，並且超前不再易手，最後4.9秒李伊把握住兩罰機會，馬刺反攻無力，勇士笑納近期7連勝。

勇士背靠背客場第2戰仍是以不完整的陣容應敵，包括柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、魏金斯（Andrew Wiggins）、別利薩（Nemanja Bjelica）與波特（Otto Porter Jr.）紛紛因傷缺席，還有伊戈達拉（Andre Iguodala）、葛林（Draymond Green）及魏斯曼（James Wiseman）也列入傷兵名單。

儘管如此，除了浦爾挺身而出，李伊也貢獻21分，穆迪（Moses Moody）進帳生涯最高的20分，而盧尼（Kevon Looney）12分與12籃板的雙十表現，彌補勇士調度的捉襟見肘。

馬刺方面，莫瑞（Dejounte Murray）27分9助攻與9籃板準大三元，強生（Keldon Johnson）砍21分，其他像是懷特（Derrick White）、 瓦塞爾（Devin Vassell）、沃克四世（Lonnie Walker IV）與麥德莫特（Doug McDermott）得分都超過2位數。

不過馬刺領先超過大半場，甚至進入第4節還超前兩位數卻守不住，種下敗因，這也是馬刺連續第2場曾領先達兩位數而被逆轉吞敗。

這兩支同屬西區的球隊，目前勇士戰績39勝13負在15隊中暫居第3，馬刺19勝33負排名第12。（譯者：曹宇帆）1110202