悍將與羅力達簽約共識 年限細節暫不公布

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）中職富邦悍將隊今天正式公布與洋投羅力達成合約共識，但合約年限沒有公布，另外領隊林華韋也證實，在取得中信兄弟同意下，有接觸洋投華德茲，往好的方向走。

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力目前中職年資已滿8年，再補滿一年年資，隔年球季可以不占洋將名額，羅力與悍將合約備受關注，悍將今天證實與羅力達成簽約共識，雙方近日內會簽訂合約，羅力續披悍將戰袍。

羅力補齊年資，將不受洋將名額限制，外界關心合約年限，悍將沒有公布合約細節，表示「合約內容暫不公布」，雙方未來將共同努力，朝向首名取得本土球員身分的外籍球員方向前進。

傳出悍將有接觸去年效力中信兄弟隊洋投華德茲，華德茲也受「228條款」限制，在2月底以前，兄弟之外的球團不得和華德茲接觸，悍將領隊林華韋表示，已經有先取得兄弟球團的離隊同意書，才正式接觸華德茲。

悍將農曆年前已經談好4名洋將，包括投手優瑪、艾思凱、范米特，以及洋砲霸帝士，現在再加上羅力，新球季備妥多名洋將。（編輯：張雅淨）1110207