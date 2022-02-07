更多編輯台推薦新聞：
「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解
社會

「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解

馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明 8歲街童終可上學開心笑了
國際

馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明 8歲街童終可上學開心笑了

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
五月花得意柔情等抽取式衛生紙漲8% 2月下旬起各通路調整售價
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300

悍將與羅力達簽約共識 年限細節暫不公布

2022/2/7 12:23（2/7 12:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職富邦悍將隊7日公布與洋投羅力達合約共識，近日內簽約，羅力續披悍將戰袍。（富邦悍將提供）
中職富邦悍將隊7日公布與洋投羅力達合約共識，近日內簽約，羅力續披悍將戰袍。（富邦悍將提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北7日電）中職富邦悍將隊今天正式公布與洋投羅力達成合約共識，但合約年限沒有公布，另外領隊林華韋也證實，在取得中信兄弟同意下，有接觸洋投華德茲，往好的方向走。

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力目前中職年資已滿8年，再補滿一年年資，隔年球季可以不占洋將名額，羅力與悍將合約備受關注，悍將今天證實與羅力達成簽約共識，雙方近日內會簽訂合約，羅力續披悍將戰袍。

羅力補齊年資，將不受洋將名額限制，外界關心合約年限，悍將沒有公布合約細節，表示「合約內容暫不公布」，雙方未來將共同努力，朝向首名取得本土球員身分的外籍球員方向前進。

傳出悍將有接觸去年效力中信兄弟隊洋投華德茲，華德茲也受「228條款」限制，在2月底以前，兄弟之外的球團不得和華德茲接觸，悍將領隊林華韋表示，已經有先取得兄弟球團的離隊同意書，才正式接觸華德茲。

悍將農曆年前已經談好4名洋將，包括投手優瑪、艾思凱、范米特，以及洋砲霸帝士，現在再加上羅力，新球季備妥多名洋將。（編輯：張雅淨）1110207

延伸閱讀
羅力表現回春 歸功於訓練中心悍將與新洋投艾思凱簽約 23歲就上過大聯盟悍將開訓丘昌榮寫下目標「冠軍」 請球迷給機會
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀