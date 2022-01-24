悍將開訓丘總寫下目標「冠軍」 請球迷給機會

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（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職富邦悍將隊今天率先舉行開訓典禮，新上任的總教練丘昌榮寫下目標「冠軍」。他指定林哲瑄擔任隊長，也對球迷喊話：「請你給我們機會，我們今年一定會打出很好的成績。」

中職富邦悍將隊在主場新莊棒球場舉行開訓典禮，去年季後行使自由球員（FA）權利的投手陳鴻文因為家中有事沒有出席，但野手林益全有一同參與，全隊寫下新球季目標，丘昌榮寫下「冠軍」、領隊林華韋寫下「努力」。

悍將重量訓練營月初就展開，原本設定為年輕球員先加入訓練，但也有許多資深球員陸續分批加入。丘昌榮表示，過去3週的訓練，感謝球團大力支持、滿足球員和教練團所有的要求，領隊、顧問等在訓練上也給予很多建議。

丘昌榮表示，有感受到年輕球員訓練上活潑積極，有些球員在訓練完之後還會留下來，讓教練團很感動，部分資深球員後來也陸續加入，接下來如何讓團隊整合做得更好，是教練團的工作和責任。

丘昌榮點名外野手林哲瑄繼續擔任隊長，「他在場上展現拚勁、還有自律性，相信可以帶領年輕球員」。

丘昌榮在開訓儀式上對富邦悍將球迷喊話：「請你給我們一個機會，我們今年一定會打出很好的成績，把每場球賽打到最精彩，走到我們最後想要得到的目標（總冠軍）。」（編輯：管中維）1110124

中華職棒富邦悍將隊春訓開訓儀式24日在新莊棒球場舉行，領隊林華韋（右）與總教練丘昌榮（左）的新賽季目標寫下努力與冠軍。中央社記者吳家昇攝 111年1月24日