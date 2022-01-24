悍將年度口號WE WILL 2月起嘉義市、台東兩地開訓

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（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職富邦悍將隊今天舉行開訓典禮，悍將公布年度口號WE WILL、領隊林華韋寫下目標「努力」，悍將農曆年後分流訓練，一軍在嘉義市、二軍赴台東，3月2日開始安排實戰。

富邦悍將隊月初就先展開重量訓練營，原訂2月4日舉行開訓，但提前至今天在新莊棒球場舉行開訓典禮，領隊林華韋表示，沒有什麼特別的原因，就是照規劃、順順的來，開訓典禮只是一個宣示。

林華韋表示，今年悍將隊有很多新面孔，包括教練團、球員、行政人員，「我也是新兵，希望用成績回報關心富邦的每位球迷」。

悍將今天開訓、全員報到，預計農曆年後分流訓練，一軍赴嘉義市、二軍到台東訓練，林華韋表示，選擇台東的原因，主要是考量氣候、還有台東體中的設施不錯。

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悍將隊總教練丘昌榮表示，一、二軍大名單本週會討論，二軍總教練陳金鋒負責養成，幫助年輕球員建立觀念、打基礎，他是很有經驗的前輩，相信可以幫助球員盡快進入狀況。

丘昌榮會帶一軍大名單到嘉義，丘昌榮表示，一軍大名單除了資深球員外，也會拉幾個開季可能會用到的年輕球員，有些可能才18、19歲，但名單還需要最後討論，農曆年後開始分流訓練，預計3月2日會合，開始安排實戰訓練。（編輯：方沛清）1110124