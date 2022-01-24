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王勝偉把14號留給兄弟 穿富邦悍將3號有目標

2022/1/24 11:55（1/24 12:26 更新）
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中華職棒富邦悍將隊24日舉行春訓開訓典禮，新球季加入的野手王勝偉（左）穿上背號3號球衣，他表示：「背號14號留給兄弟，穿3號期許可以拿下人生第3座總冠軍」，是給自己的目標。中央社記者吳家昇攝 111年1月24日
中華職棒富邦悍將隊24日舉行春訓開訓典禮，新球季加入的野手王勝偉（左）穿上背號3號球衣，他表示：「背號14號留給兄弟，穿3號期許可以拿下人生第3座總冠軍」，是給自己的目標。中央社記者吳家昇攝 111年1月24日
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（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職富邦悍將隊今天舉行開訓典禮，今年球季加入的野手王勝偉穿上背號3號球衣，他表示，「背號14號留給兄弟，穿3號期許可以拿下人生第3座總冠軍」，是給自己的目標。

中華職棒富邦悍將隊今天率先於主場新莊棒球場舉行開訓典禮，王勝偉去年季後主動提出，希望中信兄弟不要把他放入60人保留名單中，兄弟也成全球員意願，王勝偉新球季改效力富邦悍將隊。

王勝偉過去都穿背號14號球衣，悍將隊14號是野手王苡丞的背號，王勝偉表示，學弟有主動提出，可以讓出背號，但自己有不同的想法。

王勝偉最後選擇穿上3號，他解釋，目前個人中職生涯拿過2座總冠軍，給自己一個目標，希望可以拿下第3座總冠軍，「過去完全沒有穿過3號，14號留給兄弟，給自己一個機會，也讓大家重新認識我」。

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悍將月初就展開重量訓練營，王勝偉跟著年輕球員一同訓練，他表示，最近很多人問他是不是心情有變好，應該是因為跟著年輕人一起訓練，受到鼓舞和影響。

王勝偉笑說，跟著年輕人一同內野訓練、重量訓練，「雖然我們這些學長奸詐狡猾，但感覺學弟們都不害怕接受我們的挑戰」。他也提到目前訓練狀況很好，教練團提供很多協助，幫助球員們提早進入狀況。（編輯：管中維）1110124

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