林哲瑄連6年當悍將隊長 季後跟郭泓志訓練很扎實

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（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職富邦悍將隊開訓典禮，林哲瑄第6年擔任球隊隊長，他感謝總教練丘昌榮信任，也分享季後到退役球星郭泓志開設的訓練中心訓練，「課表很扎實，體脂消很多，核心也變強」。

中職富邦悍將隊今天舉行開訓典禮，丘昌榮宣布新球季隊長由林哲瑄續任，林哲瑄從2017年起，連6年擔任球隊隊長。

丘昌榮表示，指定林哲瑄當隊長是自己的想法，教練團也很支持，林哲瑄場上很拚，也很有衝勁，希望林哲瑄可以帶領球隊，讓悍將隊成為很有活力的球隊。

林哲瑄表示，丘昌榮有先打電話給他，感謝總教練的信任，也會努力把球隊帶往好的方向。

林哲瑄先前在郭泓志開設的訓練中心維持自主訓練，他透露約有6、7名職棒球員也在那邊訓練，郭泓志開的課表很扎實，每天從早上9時30分一路訓練到中午12時，訓練內容都是郭泓志一手安排，帶回國外的訓練方式，讓台灣球員有機會接觸。

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跟著郭泓志訓練約2個月，林哲瑄笑說，體脂肪消了很多，核心力量有明顯進步，上週開始回到球隊跟著練習，感覺進度上沒有落後，反而有超前。林哲瑄多方涉略新的訓練方式，「多學多看，棒球一直在進步，不能只靠天賦打球。」

林哲瑄新球季寫下的目標是「健康」，他解釋，職業球員最重要的是健康，維持一整季的健康，才有機會達成設定的目標。（編輯：管中維）1110124