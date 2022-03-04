不服輸愛挑戰 郭泓志球員生涯做了笨蛋

（中央社記者張若瑤台北4日電）前旅美職棒好手郭泓志離開球場4年，終於找出自己容易受傷的原因，「不認輸愛挑戰，但挑戰要在對的時間，否則就是笨蛋，我在球員生涯做了很多次笨蛋」。郭泓志錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享時間沉澱後的心境。

「我常受傷。」這句總是掛在郭泓志嘴邊的話，他說起來輕鬆，卻是一段沉重的歷程。

18歲的郭泓志就與美國隊洛杉磯道奇隊簽約，但在那之後的5年總共只投過42局球賽，而中間又開了3次刀，其中2次還是韌帶移植，「這是蠻長的心路歷程。」

到美國的第1年，心態像出國旅遊，郭泓志眼中事事新鮮好玩，「開刀沒差，休息時間多，可以去的地方也多」。可是第2年、第3年面對的仍是同樣問題，第3次開完刀，郭泓志已經對未來失去憧憬，「早在第2次開刀我就覺得好累，沒那麼想打球了」。但球隊仍有付薪水給郭泓志，為了薪水，他決定咬牙再撐一下。

每次開完刀累積的情緒，在來回不斷的復健過程中，慢慢產生不少負面想法，郭泓志開始對自己沒信心，更在乎能回球場的時間，尤其在小聯盟資源不足狀況下，同時開刀的人多，復健師僅1個，表定的時間結束，便馬上離開去幫下個傷者治療，逐漸了解流程的郭泓志，會比別人早到晚走，「我從那時養成提早到球場習慣。」

就算離開球場，郭泓志仍想弄明白自己為何比別人容易受傷，因為投入專業訓練課程的研究，他慢慢找到答案，「我比較不認輸，喜歡挑戰，但挑戰要在對的時間」，以只能投擲50公尺，卻硬要拚100公尺為例，「那不是勇於挑戰是笨蛋，我在球員生涯做了很多次笨蛋」。郭泓志認為，也因為有像他這樣的笨蛋，才會有足夠的醫學案例了解運動傷害。

「我跟王建民常聊到，如果能重來，有現在的資訊和觀念，我們說不定會更強，受傷風險降低，可打更久」。自己走過的崎嶇路，郭泓志希望他人能別再重複。

剛退役的2018年，郭泓志少了生活重心，前2年仍在與棒球相關的領域中打轉，「生活和想像的不同，我一直以為可以遠離棒球」。脫下球衣的過程對郭泓志而言其實並不輕鬆，看人家投球，他偶爾會想「再試試看」，最後都因手痛而作罷。

才想著第二人生不要重蹈覆轍，郭泓志戲稱自己又做了一樁笨蛋行為的事，「疫情期間開店我蠻後悔的」。不過，他還是相信先做了就會有回饋，「沒辦法等一件事規劃好才執行，這跟我之前的球員身分有關，不喜歡看太細」。

接觸健身與運動訓練產業，郭泓志碰到的第一個難題，是如何與人相處，當了不知怎麼回話的「句點王」半年，他慢慢明白化冰關鍵點在了解對方需求，「先做背景功課，再打電話聊天，然後才決定是否見面，有點像約會過程」。

接著，「人員規劃」又讓郭泓志傷腦筋，運動館早上9時開門，員工也都在這個時間點進公司，讓他一度很納悶，「我以為9時上班，8時30分就得將場地整理好」。在球場上訓練，教練付薪水要的是球員表現，但上場之前，他們得先做很多準備功夫，而職場上並非如此，郭泓志是直到那一刻才明白，還花了不少時間適應。

「以前只要把球打好，旁邊的事有人幫忙。」現在，郭泓志很多東西要自己摸索，從中發展出真正的興趣，「把過去經驗延續，變成我未來的努力方向」。

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在小聯盟的那幾年生活，為何會用萬金油換多明尼加按摩油？當一個TOP球員，必須要付出什麼？王建民與郭泓志，到底誰的球速比較快？這些內容將在4日「空中小客廳」節目播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪。

中央社Podcast頻道「中央社好Pod」除了文化性節目「文化普拉斯」由邱祖胤主持；「特派談新事」由廖漢原和周永捷主持，邀請中央社30名特派輪流談國際新鮮事；「空中小客廳」由張若瑤主持，以人物故事為主軸，讓聽眾貼近公眾人物檯面下有血有肉的真實面貌。（編輯：張芷瑄）1110304