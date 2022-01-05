外甥林振瑋火球連發 郭泓志透露花了1年多打底

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）前旅美球星郭泓志的外甥林振瑋近期火球連發，郭泓志表示，其實林振瑋在高中時球速不快，但經過1年多運動科學訓練，持續努力後在大學時期發揮出來，也盼幫助更多選手。

目前就讀文化大學的林振瑋身高達202公分，最近在大專棒球聯賽的表現頻頻引起話題，150公里以上的火球連發，在複賽首戰飆出生涯最速158公里，甚至教練團看好他可以投到162公里。

看到林振瑋的表現，舅舅郭泓志表示，「這幾天大家對他印象深刻，可是他在過去花了1年多的時間做基礎練習，一定要先把底子打好，或許短時間看不到效果，但要持續努力做，就會產生不一樣的火花。」

郭泓志目前正在經營專業運動科學訓練團隊，林振瑋就是透過運動科學提升球速。郭泓志指出，林振瑋是一個很好的例子，因為他在高中時期球速較慢，大約僅130多公里，但鼓勵他持續努力，到大學就有辦法把表現發揮出來。

郭泓志希望藉此鼓勵基層選手，「不要受限於現在的能力，努力持續去做，將來就可以達到自己的天花板。」郭泓志也希望能培養愈來愈多基層選手，不要只有林振瑋一個人，「希望大家在走這條路上可以更有效率。」

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郭泓志在今天的高中硬式木棒聯賽記者會中發表「高中棒球新秀運科提升訓練試辦計畫」，與教育部體育署合作，他表示，「一直以來都在做基層這一塊，希望教導他們怎麼樣比較不會有受傷風險。」

郭泓志在球員生涯中開了8次刀，他說：「我生涯開了那麼多次刀，但不是所有人都像我這麼幸運可以回到球場上，就看在青棒這階段培養比較正確的姿勢和角度，帶入一些肌力訓練，在比較穩定的角度下把肌力加強起來。」（編輯：張雅淨）1110105