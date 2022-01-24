林益全提FA仍參加開訓 本來就想留悍將

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中華職棒富邦悍將隊春訓開訓儀式24日在新莊棒球場舉行，2021年季後行使自由球員權利的野手林益全（圖）出席，寫下新球季展望。中央社記者吳家昇攝 111年1月24日

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（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職富邦悍將隊今天舉行開訓典禮，去年季後行使自由球員（FA）權利的野手林益全也出席；林益全說，持續與悍將談約，過程很愉快，行使FA是想活絡市場，「本來就想留在富邦」。

中華職業棒球大聯盟各隊陸續表示不再網羅自由球員後，林益全將續留悍將。

首度行使FA，最後仍留悍將，林益全表示，當初行使FA只是希望活絡市場，讓年輕球員知道，未來如果有機會都可嘗試，「身為棒球人，也希望當榜樣，讓年輕後輩有更好的舞台。」

他說，本來就想留在悍將，目前持續與球團談約，過程很愉快，球團對球員很好。至於合約內容、是否複數年約，都待球團公布。

合約雖還沒確定，林益全訓練不受影響。他說，去年球季雖較晚結束，但今年球季也較晚開打，目前按部就班訓練，先前有維持自主訓練，開始加入球隊訓練後，希望可盡自己的一分力，讓團隊更好。（編輯：李明宗）1110124