111年全民運嘉縣舉辦 修繕體育館打造優質場地

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（中央社記者黃國芳嘉義縣7日電）111年全民運動會將於10月在嘉義縣登場，縣府迎接全民運動會，斥資新台幣8000多萬元修繕縣立體育館，縣長翁章梁今天視察進度，盼打造優質場地，讓選手展現最佳實力。

嘉義縣立體育館自民國86年啟用後，迄今已使用20餘年，期間從未進行大規模修繕，現有建物存有設備老舊、漏水及外牆油漆剝落等問題尚待改善，縣府為迎接全民運動會賽事，除籌措配合款，已向中央爭取補助，縣立體育館修繕工程經費計8400多萬元，預計今年4月底完工。

翁章梁接受媒體聯訪指出，縣立體育館與周遭道路共花費上億元整修，111年全民運動會將於10月8日至13日在嘉義縣登場，主題為發光在嘉義，期待讓來自各縣市的選手擁有舒適比賽空間，體育館是這屆賽事花式溜冰、五人制足球等比賽項目場地，目前施工進度正常。

翁章梁特別要求工程相關單位務必以最高標準檢視施工品質，提供參賽選手標準、安全且設備完善的比賽場地，讓參賽選手得以安心的專注比賽，展現最佳實力，創造佳績。

嘉義縣政府指出，縣立體育館4月底將以全新風貌呈現，讓來自全國各地的參賽選手能擁有最優質賽事體驗，日後也能提供嘉義鄉親更舒適、便利的運動環境。（編輯：謝雅竹）1110207