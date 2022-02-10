中職第6隊可望2月底確定 2家企業評估中

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（中央社記者楊啟芳台北10日電）中職今天舉辦常務理事會及新春團拜，會長蔡其昌提及新年新願望，其中之一是希望能促成中職第6隊，預計2月底會決定是哪個企業成為第6隊，目前可能性有中華電信及台鋼。

蔡其昌指出，目前有2個企業已表達在評估當中，包括中華電信及台鋼，之前都已經與聯盟會過面，「大概這個月底會有一個決定，第6隊對象是哪個企業。」

關於第6隊加盟時程，蔡其昌指出，新球隊企業要先繳交加盟意向書，之後相關加盟計畫要交由常務理事會審查，如果能順利在6月以前通過審查，今年年中就可以進行首次季中選秀、年底進行擴編選秀，隔年就可以打二軍；明年再經歷過一輪季中選秀、擴編選秀，隊伍就可以大致成形，2024年可打一軍。

由於新球隊加盟條件嚴格，現行規則是加盟金新台幣1.2億元、5年經營保證金3.6億元、地方棒球振興基金1億元，加總5.8億元，加上擴編選秀等成本。是否會對此做出調整，蔡其昌指出，這涉及到申請企業的期待，看他們是否會提出需要調整的地方，不過他以台鋼為例，並沒有對加盟條件有意見。

蔡其昌表示，台鋼對於體育很願意付出，「他們認為這是做公益，他們成立足球隊、籃球隊都是一樣，他們覺得棒球作為台灣這麼重要的賽事，也是回饋的方法，不過這個要等他們正式提出意向書才能做最後確定。」（編輯：張雅淨）1110210