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台鋼集團正式拜訪中職 討論第6隊加盟事宜

2022/1/13 15:00（1/13 15:21 更新）
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台灣鋼鐵集團12日到中華職棒大聯盟正式拜訪，中職13日表示，台鋼集團確實已來拜訪過會長蔡其昌（中）與聯盟，雙方也就新球隊加盟資訊進行簡報討論，台鋼集團展現高度誠意與興趣，雙方相談甚歡。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年1月13日
台灣鋼鐵集團12日到中華職棒大聯盟正式拜訪，中職13日表示，台鋼集團確實已來拜訪過會長蔡其昌（中）與聯盟，雙方也就新球隊加盟資訊進行簡報討論，台鋼集團展現高度誠意與興趣，雙方相談甚歡。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年1月13日
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（中央社記者楊啟芳台北13日電）台鋼集團昨天到中華職棒聯盟正式拜訪詢問第6隊事宜，中職今天證實，台鋼集團確實已經來拜訪過，就新球隊加盟資訊進行簡報討論，台鋼集團也展現高度誠意與興趣。

兄弟在去年12月舉辦封王慶功宴時，中信慈善基金會董事長辜仲諒就曾「爆料」台灣鋼鐵集團有可能成為中職第6隊。當時中職會長蔡其昌回應，台鋼確實有透過間接管道積極詢問過第6隊的問題，不過還沒有正式接觸過。

台鋼昨天到聯盟正式拜訪，中華職棒發布訊息表示，台鋼集團確實已來拜訪過會長蔡其昌與聯盟，雙方也就新球隊加盟資訊進行簡報討論，台鋼集團展現高度誠意與興趣，雙方相談甚歡，對於有意願投入中華職棒這個大家庭的企業，聯盟都保持著正面與開放的態度。

去年運動產業發展條例部分條文修正過關，讓第6隊成立的可能性大幅提升，蔡其昌之前受訪時也曾表示，現在確實市場的氛圍比較樂觀，除了中華電信及台鋼，其他企業也持續在釋放第6隊的訊息。（編輯：張雅淨）1110113

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