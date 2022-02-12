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月底赴新加坡備戰 李旻盼本季奪LPGA首冠

2022/2/12 19:58
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（中央社記者龍柏安台北12日電）東京奧運女子高爾夫國手李旻，預計將於2月27日搭機飛往新加坡，備戰今年賽季，她也透露，今年目標就是可以拿下LPGA生涯首冠，並打進美國公開賽。

現年26歲的李旻，今年將是她連續第7年，征戰LPGA女子職業高爾夫巡迴賽，去年她曾在美迪惠爾錦標賽（LPGA MEDIHEAL Championship）名列第2，與生涯首冠擦身而過，不過仍寫下她在LPGA的最佳成績。

去年對李旻來說是非常特別的一個賽季，不僅在LPGA摘下亞軍，也順利披上台灣戰袍，前進東京奧運，而今年球季首戰，預計是3月3日在新加坡登場的匯豐女子世界錦標賽，比賽結束後隔天，她則要馬不停蹄轉往泰國。

李旻透露，今年只要她能參賽，就會盡力參賽，預計將參加約30場比賽，「目標是拿下LPGA首冠，並打進美國公開賽」。

在LPGA舞台表現漸入佳境，也讓李旻獲得球袋製造商青睞，今天廠商不僅送上為她客製化球袋，也邀請球迷一起為李旻的新球季獻上祝福。

李旻表示，之前赴美征戰，母親也陪著她一起征戰，有時移動開車動輒得超過10個小時，今年她下定決心獨自面對，「比賽想奪冠也要有決心，我準備好了，只差臨門一腳，就等何時發生了。」（編輯：張芷瑄）1110212

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