金門棒球場整建有新面貌 教練球員請願保住聖地

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金門縣立棒球場是金門棒球發源地，在球員、教練及金門高中學生請願下，保住心中別具意義的聖地，2021年初第4次動工整建，將以新面貌亮相。（金門農工教練黃國偉提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年2月15日

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）金門縣立棒球場是金門棒球發源地，在球員、教練及金門高中學生請願下，保住心中別具意義的聖地。去年初第4次動工整建，以新面貌亮相；有場地、有資源，教練黃國偉盼再興金門棒球風氣。

金門棒球在1970年代全盛時期有16支少棒隊、5支青少棒隊，金門農工教練黃國偉是在地金門人，他解釋，過去因為戰地政務因素，籃球是管制品，籃球運動發展受限制，棒球成為重要的運動項目，隨著時代變遷，目前金門學校主要發展的運動項目為籃球、桌球、羽球和田徑，棒球推廣相對困難。

金門農工教練黃國偉從2006年左右開始在金門推動棒球，他表示早期要跟其他運動項目搶選手，推廣起來蠻辛苦的，這1、2年，金門整體棒球環境、實力都有提升，「但還有很長一段路要走」。

金門縣立棒球場（原名金門高中棒球場）是金門唯一的棒球場，1971年10月14日動工，由國軍黃河部隊負責興建，經過數次整建，但設備仍然不算完善，僅有簡單的本壘護網、全壘打矮網，這次在教練吳志偉的協助下，球場管理權由金門高中轉至體育場負責管理，加上金門縣政府經費支援，促成第4次整建工程。

球場整建工程去年3月左右動工，目前已經完工、預計3月底完成驗收，球場有了新的面貌，多了教練、球員休息室、器材室、貴賓室、全壘打牆，還有夜間照明設備，以簡易球場來說，已算十分完備。

黃國偉表示，比較可惜的是左右外野全壘打牆距離不足100公尺，左右外野為96公尺，中間110公尺，另外，金門喜歡看棒球的人不少，計畫在未來能增加本壘後方二樓觀眾席、視野更好；整建好的球場讓不少棒球隊畢業校友「流口水」，大家都很期待可以正式在球場練球、比賽的那天到來。

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球場的整建過程並非一帆風順，黃國偉透露，之前縣府曾一度要將球場改建為學校體育館及室外籃球場，在教練、棒球隊球員及學生的請願下，最終守護屬於他們的棒球聖地。金門縣政府體育場目前也計畫在烈嶼（小金門）蓋一座球場，以解地區球場不敷使用的問題。

「這個棒球場是金門棒球的發源地，對從小打棒球的金門人來說，別具意義」，黃國偉也透露，這陣子都在收集老照片、影片，在7月中會在此球場辦太武盃硬式少棒賽，同時舉辦球場啟用儀式、表揚曾為金門棒球付出的老教練。（編輯：吳協昌）1110215

金門縣立棒球場（原名金門高中棒球場）是金門唯一的棒球場，在1971年10月14日動工，由國軍黃河部隊負責興建，曾有數次整建，但設備仍然不算完善；在教練吳志偉協助下，球場管理權由金門高中轉至體育場負責管理，加上縣府經費支援，促成第4次整建工程。圖為球場第3次整建畫面。（金門農工教練黃國偉提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年2月15日

金門縣立棒球場是金門棒球發源地，在球員、教練及金門高中學生請願下，保住心中別具意義的聖地，2021年初第4次動工整建，目前已經完工，預計3月底完成驗收，讓球場擁有嶄新面貌。（金門農工教練黃國偉提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年2月15日