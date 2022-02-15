小將蘇翊鳴奪冬奧雪板大跳台金牌 中國史上第一人

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17歲雪板小將蘇翊鳴15日在男子大跳台項目摘金，贏得中國首面奧運雪板金牌。（中新社）

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（中央社北京15日綜合外電報導）中國17歲雪板小將蘇翊鳴今天躍身為北京冬季奧運地主國新英雄，他在男子大跳台項目摘金，為中國贏得史上首面奧運雪板金牌及北京冬奧第6金，他也提前送給自己18歲生日禮。

蘇翊鳴上週在男子坡面障礙技巧賽飲恨只拿下銀牌，但他今天在空前觀眾人潮前和父母加油聲中發揮高超表現，以182.50分勇奪金牌，遠超越以171.75分摘銀的挪威好手羅伊斯蘭（Mons Roisland）。

而在坡面障礙技巧賽搶走金牌的加拿大雪板男將派洛特（Max Parrot），今天在大跳台賽只拿下170.25分， 獲得銅牌。

路透社報導，蘇翊鳴賽後表示：「我一直夢想18歲前能贏得金牌，現在我的夢想成真了。這是最好的生日禮物。」他將在18日慶祝18歲生日。

蘇翊鳴只參加過6場世界盃賽事，如今卻已成為中國史上首位男子雪板奧運得牌選手。

他說：「這感覺很瘋狂，我從未有過這種經驗…我不敢相信自己得到這面金牌。」「過去4年我每天訓練，每晚我都夢想著這個時刻。」

蘇翊鳴過去是童星，8歲時演過中國史詩動作電影「智取威虎山」；但後來他決定專心從事雪板運動。

法新社報導，蘇翊鳴在坡面障礙技巧項目屈居銀牌，許多專家表示他應該獲得金牌，引發爭議。主審蘇瑪提克（Iztok Sumatic）事後告訴雪板雜誌「白線」（Whitelines），裁判給派洛特評分時犯了錯誤。

不過，蘇翊鳴今天將所有這些爭議拋在腦後。他表示，能在家鄉出賽以及對雪板運動懷抱熱情，使得他持續積極努力。

「我想盡我所能表現，但最重要的是熱愛。…這裡每位選手來自四面八方，而我們都在做同一件事：熱愛雪板。」（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1110215