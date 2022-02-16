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HBL永仁張聿敏差1助攻大三元 隊友邱敬恩小內疚

2022/2/16 18:34
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（中央社記者龍柏安台北16日電）永仁高中全能中鋒張聿敏今天繳出16分、20籃板與9助攻的準「大三元」成績單，率隊80比56擊敗金甌女中，隊友得知她的表現後紛紛獻上恭喜，僅邱敬恩有些小內疚。

110學年度HBL高中籃球聯賽男、女8強賽，今天在板橋體育館與新莊體育館兩地進行，女子組傳統勁旅永仁再勝金甌後，8強賽拉出4連勝，距連續6年晉級4強只剩最後一步。

張聿敏賽後得知自己數據後也嚇了一跳，她說：「這是我生涯單場最多助攻。」不過她也強調，可以刷出這麼多助攻，要歸功於隊友，「大家今天都很準。」

隊友聽到張聿敏的數據後，紛紛獻上祝賀，今天拿下19分、6助攻的邱群琋也誇說：「帥喔。」反倒是攻下全場最高24分、11籃板的邱敬恩有些內疚，因為她認為可能是自己的關係，讓隊友少了1次助攻。

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邱敬恩解釋，她在比賽結束前接獲張聿敏的傳球後，運了兩步才出手，當時隊友還開玩笑地說：「你幹嘛運兩次，這會害我少1次助攻。」沒想到最後張聿敏就真的只差1次助攻就能達成「大三元」。

不過紀錄台也解釋，無論是運1次還是2次，只要是接獲傳球後簡單出手進球，都會記上助攻，而張聿敏的那次傳球，是有加上一次助攻，因此是球員們誤會了。（編輯：吳協昌）1110216

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