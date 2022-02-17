活塞葛蘭特一球定江山 率隊終結塞爾蒂克9連勝

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（中央社波士頓16日綜合外電報導）美國職籃NBA底特律活塞今天對決波士頓塞爾蒂克，活塞的葛蘭特在比賽還剩19.6秒時一記兩分球跳投得手，幫助球隊以112比111險勝塞爾蒂克，也終結塞爾蒂克的9連勝。

葛蘭特（Jerami Grant）今天攻下24分，也中止活塞的8連敗（過去16場比賽的第14敗）。

活塞的康寧漢（Cade Cunningham）繳出20分，並在最後一分鐘演出關鍵的阻攻，幫助球隊取得自1月30日以來的首場勝利。

塔特姆（Jayson Tatum）掌握塞爾蒂克的最後一擊，不過，他的後仰跳投不中，讓球隊就以一分之差落敗。

另一方面，布魯克林籃網菜鳥湯瑪斯今天在紐約尼克主場麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）大展神威，協助籃網從一度落後28分的劣勢下反撲，最後就以111比106擊敗尼克。

湯瑪斯（Cam Thomas）在第四節拿下全場21分中的16分，更在比賽還剩7.7秒時投進一記深遠的三分球，讓籃網領先優勢擴大到6分，鎖定這場比賽的勝利。

湯瑪斯賽後表示：「很高興球進了，因為我今晚我打的很掙扎。」他在前3節3投2中，但在第四節一波15比0的攻勢中發揮關鍵作用，讓籃網首度取得領先。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110217