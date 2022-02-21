UBA湯書淳不再哭 台師大擊敗佛光晉級4強

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110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽，台師大21日以80比39擊敗佛光大學，晉級4強，台師大湯書淳（紅衣）傷癒復出首戰，拿下UBA生涯新高的13分。（高中體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月21日

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）「2個月前訓練，我應該每次練球都在哭。」台師大湯書淳收起淚水，強迫自己心態變得更強壯，今天在大專籃球聯賽（UBA）6強複賽得13分，率隊以80比39擊敗佛光大學，晉級4強。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽在台北體育館舉行，6隊進行單循環賽，取前4晉級4強，繼世新大學前進4強後，台師大成為第2支晉級的隊伍。

台師大6強複賽迎戰佛光大學，成功壓制佛光火力，前2節只讓對手拿下14分，上半場結束以40比14確立領先優勢，最終以41分差取勝，收下複賽3連勝。

談到目前球隊調整情況，台師大教頭梁嘉音賽後接受媒體聯訪時表示，「還可以，目前有7、8名球員能用」，她希望能再找出最佳第9、10人。

台師大陳映慈進帳全隊最高16分，另有6籃板、2助攻，而湯書淳先前因腰傷，錯過多場預賽賽事，傷癒復出首戰，拿下UBA生涯新高的13分，連她自己都嚇一跳

從高中到大學，UBA強度一度讓湯書淳難以適應，她坦言，「受傷前2個月訓練，我應該每次練球都在哭，就是很挫折」。

湯書淳趁著復健期間調適心態，她告訴自己，「要忍住，不行再沉浸在那裡，哭1次，就會想哭第2次」，她也要自己心態變得更強壯。

UBA 4強賽採交叉對決，頭號種子出戰第4種子，第2、3種子交手，在取得4強席次後，台師大接下來瞄準頭號種子，梁嘉音表示，希望4強能對上佛光，讓世新、文化先對壘，對台師大比較有利。（編輯：管中維）1110221