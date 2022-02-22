高中木棒聯賽因雨延至24日 首度前進南投

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因連日雨勢影響，110學年度高中木棒聯賽第3階段預計24日重啟賽程，也將部分賽事安排至南投縣立棒球場，為木棒聯賽首度在南投舉行。圖為台東體中19日出賽畫面。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年2月22日

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）高中木棒聯賽第3階段賽事19日開打，因連日雨勢影響，近3天賽程無法進行，預計24日重啟賽程，也將部分賽事安排至南投縣立棒球場，為木棒聯賽首度在南投舉行。

110學年度高中木棒聯賽第3階段（16強賽）19日於台中開打，也是繼97學年度後，睽違13年木棒聯賽再回台中舉行，比賽分4組進行，每組取前3名球隊晉級第4階段12強賽，分組第1名球隊取得種子籤、直晉8強。

19日首日賽事A組普門中學以9比2擊敗台東體中，南英商工以11比1擊敗陽明高中，B組賽事東石高中以10比5擊敗北科附工，三民高中以4比1擊敗善化高中。

因為近日雨勢不斷，影響賽程，主辦單位中華民國學生棒球運動聯盟發布訊息，20日至23日比賽因雨順延，日程和場地也重新調整，除了原有的台中台體大棒球場、舊正棒球場外，新增南投縣立棒球場賽程。

南投縣立棒球場由鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘贊助新台幣5000萬元，南投縣政府則自籌1325萬元，於2017年完工。

高中棒球聯賽過去硬式組比賽也曾在南投德興棒球場舉行，93學年度改制為木棒組、鋁棒組後，鋁棒聯賽去年有在南投縣立棒球場安排賽程，此次是首度在南投安排木棒聯賽賽程。

南投縣立棒球場賽程24日有兩場比賽，分別為陽明高中與台東體中交手、三民高中與東石高中交手，25日兩場比賽為陽明高中對上普門中學、三民高中與北科附工交手。（編輯：張雅淨）1110222