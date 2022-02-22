周儀翔重返台灣籃壇 李愷諺期待對決

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（中央社記者黃巧雯新北22日電）旅外好手周儀翔加入台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人，新北國王楊敬敏、李愷諺今天都認為對台灣籃壇是好事，而李愷諺也期待未來在場上對決周儀翔。

高雄鋼鐵人日前宣布，已與現年31歲的後衛周儀翔達成加盟共識，周儀翔結束5年中國男子籃球職業聯賽（CBA）征途，預計將披上鋼鐵人6號球衣。

楊敬敏過去也曾征戰CBA，後來在2019年返台加盟寶島夢想家（現為福爾摩沙台新夢想家），本季轉戰國王，楊敬敏、李愷諺今天出席車商贊助儀式接受媒體聯訪時均認為，周儀翔回台是好事，代表目前台灣職籃越來越成功。

楊敬敏表示，大家很久沒看到周儀翔在台灣打球，「也想看他到底有多少進步，可以帶給年輕一輩的球員、還有整個台灣籃球環境不一樣東西。」

李愷諺過去在超級籃球聯賽（SBL）新人球季曾遇過周儀翔，除了希望周儀翔回到台灣籃壇後能找回以往的信心、霸氣外，他也期待兩人在場上對決，「畢竟上一次可能已經是5、6年前」。

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台灣籃壇目前有2個職業聯盟，楊敬敏表示，現階段台灣籃壇除了環境外，待遇也不差，可能會影響年輕球員抉擇，「畢竟在自己家鄉打球感覺還是不一樣，特別是遇到挫折，在那邊沒有人可以幫你，在這邊可能有家人、球迷、球團會去幫助你」。

李愷諺同樣認同，在薪資待遇沒有差距太大的情況下，球員可能偏向選擇留在台灣發展，他提到，台灣現在也有職業聯賽，「希望大家一起好，可以跟國外競爭」。（編輯：李亨山）1110222