UBA台師大中斷世新連勝 奪4強賽頭號種子

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110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽，台師大23日靠著徐詩涵（右）攻下22分，包括6記三分球，率隊以74比61奪勝，以頭號種子之姿挺進4強。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月23日

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台師大今天於110學年度大專籃球聯賽（UBA）6強複賽，靠著徐詩涵攻下22分，包括6記三分球，率隊以74比61擊敗世新大學，以頭號種子之姿前進4強，中斷世新跨季38連勝。

110學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽今天在台北體育館舉行最後1天賽事，4強全數出爐，重現上季4強組合，包括衛冕軍世新大學、台師大、文化大學、佛光大學。

台師大今天迎戰跨季38連勝的世新大學，儘管台師大首節以11比24落後，但次節僅讓世新得9分，第3節團隊外線連發，拉出一波25比6攻勢，以51比39反超，陳昱潔、徐詩涵決勝節接力在外線開火，台師大最終以13分差搶下勝利。

徐詩涵進帳生涯新高22分，外線12投6中，另有4籃板、5助攻，她賽後接受媒體聯訪時說，教練梁嘉音中場休息時提醒大家，上半場一直在傳球，拖到最後才出手，且命中率不高，交代她和廖怡婷接到球有機會就出手。

徐詩涵第3節飆進4記三分球，成為球隊逆轉關鍵，她坦言，「下半場拿到球後，沒顧慮太多就投了，自己信心也來了」。

世新賽前跨季38連勝，本季將挑戰隊史首度3連霸，徐詩涵透露，先前目標鎖定複賽全勝，但她強調，沒有特別想要中斷世新連勝，但有把這場比賽當作冠軍前哨戰來打。

徐詩涵從小到大籃球路上從來沒拿過冠軍，生涯最佳成績就是上季台師大拿下UBA亞軍，她說，這次希望能搶下首座金盃。

4強隊伍將於3月19日、20日在台北小巨蛋交手，其中4強賽頭號種子台師大將出戰第4種子佛光，第2種子世新將與第3種子文化碰頭，勝隊將取得冠軍賽門票。（編輯：張芷瑄）1110223