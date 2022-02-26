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日本隊展主場優勢 阿提諾傷痕累累卻領5犯

2022/2/26 15:39（2/26 15:51 更新）
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台灣男籃歸化球員阿提諾（William Artino）26日在2023世界盃男籃亞洲區資格賽出戰日本，繳出15分18籃板，全場受到對手嚴防的他，球衣還被撕裂，反領到5犯離場，終場台灣隊以71比76遭逆轉吞敗。（中華籃協提供）中央社記者龍柏安傳真 111年2月26日
台灣男籃歸化球員阿提諾（William Artino）26日在2023世界盃男籃亞洲區資格賽出戰日本，繳出15分18籃板，全場受到對手嚴防的他，球衣還被撕裂，反領到5犯離場，終場台灣隊以71比76遭逆轉吞敗。（中華籃協提供）中央社記者龍柏安傳真 111年2月26日
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（中央社記者龍柏安台北26日電）台灣男籃歸化球員「新台灣人」阿提諾，今天在世界盃男籃亞洲區資格賽出戰地主日本全身傷痕累累，球衣也被撕裂，反領到5犯離場，終場台灣隊以71比76遭逆轉苦吞2連敗。

2023世界盃男籃亞洲區資格賽B組第2階段賽事，今天在日本沖繩進行第2天較量，台灣隊前3節一路領先，第4節被日本隊連續飆進3顆三分球逆轉戰局，加上阿提諾（William Artino）提前犯滿離場，最終惜敗作收。

台灣男籃執行教練楊哲宜賽後推崇年輕球員的表現，也指出小將們全場依照教練團設定的策略執行，最終輸在大賽經驗與身材條件，加上最後關頭沒有穩定軍心的球員在場上。

阿提諾繳出15分、18籃板，不過卻在第4節最後1分19秒提前領到5犯離場，楊哲宜則無奈表示，日本的確享有主場優勢，阿提諾對於吹判也有些動氣，「不過我們有跟他溝通，國際賽不是職業聯賽，不能對吹判有過度反應，他也理解願意配合。」

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小將周桂羽今天打出代表作，攻下全隊最高的21分，包括三分球7投4中，楊哲宜認為，周桂羽2場發揮都很出色，也有把握機會，他相信只要經驗持續累積，周桂羽未來一定會更好。

台灣男籃明天將休兵一天，28日下午2時30分將再戰澳洲，楊哲宜表示，澳洲的實力的確優於台灣，因此教練團也會思考，是否要以磨練球員為主要目的，也會看明天訓練調整狀況再做打算。（編輯：張芷瑄）1110226

2023世界盃男籃亞洲區資格賽B組第2階段賽事26日在日本沖繩進行第2天賽程，台灣男籃「新台灣人」阿提諾（William Artino）打到全身傷痕累累，就連球衣領口也被撕裂，卻領到5犯提前離場。（中華籃協提供）中央社記者龍柏安傳真 111年2月26日
2023世界盃男籃亞洲區資格賽B組第2階段賽事26日在日本沖繩進行第2天賽程，台灣男籃「新台灣人」阿提諾（William Artino）打到全身傷痕累累，就連球衣領口也被撕裂，卻領到5犯提前離場。（中華籃協提供）中央社記者龍柏安傳真 111年2月26日
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