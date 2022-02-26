吳念庭熱身賽敲1分二壘打 佐佐木朗希3局飆7K

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北26日電）日職西武獅隊吳念庭今天在對千葉羅德隊的熱身賽中，在第4局敲出1打點二壘安打，總計4打數敲1支安打；羅德隊的佐佐木朗希則是投3局演出9上9下，飆出7次三振。

吳念庭今天先發打第3棒、守二壘，雖然1局下遭到對方投手佐佐木朗希三振，不過下個打席4局下二壘有人時，從土肥星也手中敲出二壘安打，送回追平分；6局下擊出二壘滾地球出局，8局下吞下三振。總計吳念庭4打數敲出1支安打，包辦1分打點。

羅德隊今天推出「令和怪物」佐佐木朗希先發，他上一場對火腿隊的熱身賽投2局無失分，最快球速飆到163公里。佐佐木朗希此戰用42球投3局，演出9上9下，完全沒有讓西武打者上壘，且9個出局數中飆出7次三振，最快球速158公里，沒有失分。

西武獅隊則是推出去年選秀球隊第1指名隅田知一郎先發，他用62球投3局，被敲4支安打、投2次保送，送出4次三振，失掉1分。

羅德隊在3局上一、二壘有人時，靠著山口航輝敲出二壘安打，先馳得點；4局下西武靠著森友哉、吳念庭接連敲二壘安打，追成1比1平手；5局上羅德隊再有攻勢，一壘有人時池田來翔敲出二壘安打，藤原恭大再擊出高飛犧牲打超前；不過下個半局西武的鈴木將平、愛斗敲安打再追平。

在2比2的情況下，6局上羅德隊的高部瑛斗、茶谷健太、平澤大河接連敲安打，攻下1分再度超前；7局上羅德隊獲得2次保送後，佐藤都志也再擊出高飛犧牲打，終場羅德隊就以4比2擊敗西武隊。（編輯：張芷瑄）1110226