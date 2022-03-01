新竹棒球場進度98% 預計7月底開打首戰

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新竹市立棒球場重建工程進度達98%，棒球場主體結構已完成，預計職棒下半季、7月底就可開打首戰。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月1日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）新竹市立棒球場重建工程即將完成，新竹市長林智堅今天宣布工程進度已達98%，將展開草皮鋪設及養護，預計職棒下半季、7月底就可開打首戰。

新竹市政府今天發布新聞稿，林智堅表示，棒球場主體結構已完成，建築外觀為清水混凝土、落地玻璃質樸樣貌，棒球場場內燈柱、大螢幕及頂棚也已就緒，接下來將鋪設草皮。

新竹市政府稿中說明，棒球場建築主體為地下1樓、地上4樓，1樓規劃商店、售票口，2樓、4樓是觀賽空間，3樓VIP室，觀眾總席次達1萬席，行政區位於4F辦公室，球團則使用B1及1樓空間，地下室為停車場。

竹市府指出，目前場內開始進行紅土鋪設、外野拉皮、騎樓順平及整理周邊景觀，草皮工程3月底前完成種植，並進行草皮養護。

竹市府表示，棒球場未來委由龍來球場股份有限公司經營，預計3月底進場裝修室內、牛棚空間並裝設環場LED。

市府說明，棒球場工程也包含新設地下停車場，規劃300個汽車位，連同民富停車場240個、路邊停車格150個，共可提供約700個車位。

新竹棒球場1974年動工興建，1976年11月落成啟用，因超過45年歷史，主體結構老舊、耐震係數不足，加上球場燈柱、停車問題等缺失，市府108年啟動重建工程，另增設地下停車場。（編輯：張芷瑄）1110301