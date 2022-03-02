PLG鋼鐵人網羅後衛哈里斯 補齊進攻拼圖

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台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人2日宣布，擁有美國職籃NBA資歷的後衛哈里斯（Manny Harris）加盟，補齊進攻拼圖，成為聯盟目前唯一擁有4名洋將的球隊。（高雄鋼鐵人提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年3月2日

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）P. LEAGUE+高雄鋼鐵人繼網羅前美國職籃NBA選秀狀元班奈特後，球團今天宣布，擁有NBA資歷的後衛哈里斯加盟，補齊進攻拼圖，成為聯盟目前唯一擁有4名洋將的球隊。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）鋼鐵人近來動作頻頻，在找來前NBA選秀狀元班奈特（Anthony Bennett）助陣後，並與旅外好手周儀翔達成加盟共識，鋼鐵人昨天在臉書分享，班奈特正式加入球隊訓練，球隊也喊話，「3月不讓了」。

鋼鐵人持續補強，展現爭奪季後賽門票的企圖心，在擁有3名洋將後，球團今天發布新聞稿揭曉第4名洋將人選，為曾征戰NBA、中國男子籃球職業聯賽（CBA）、菲律賓男子職業籃球聯賽（PBA）等賽事的美國籍後衛哈里斯（Manny Harris）。

哈里斯來自全美大學體育聯盟（NCAA）名校密西根大學，NBA時期效力於克利夫蘭騎士、洛杉磯湖人及達拉斯獨行俠共4個球季、93場例行賽。

哈里斯今年32歲，身高196公分、體重84公斤，球風既穩又快，能快速切入，也能飆外線，還可兼任控球，球團表示，若能和班奈特裡應外合，搭配周儀翔的切入和呂政儒的外線，鋼鐵人的多點進攻將令對手防不勝防。

球團指出，哈里斯已在2月下旬抵台，目前人在防疫旅館中，預計下週出關，投入團隊練習，估計3月中下旬即可上場，為鋼鐵人增添進攻火力，解決鋼鐵人教練貝瑞（DeMarcus Berry）最擔心的「得分乾旱期」。

PLG聯盟今天將本季球員註冊及交易大限日期，從3月25日下午5時，延後至4月1日下午5時，球團表示，鋼鐵人是聯盟唯一擁有4名洋將的球隊，在聯盟最後名單確認截止日前，將彈性調整洋將登錄，配合陣型調整出最佳戰力，全力朝季後賽衝刺，同時也喊話，4名洋將跟隨球隊一直到本賽季結束。（編輯：李亨山）1110302