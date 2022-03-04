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對手退賽 莊智淵、彭王維晉級WTT男雙決賽

2022/3/4 16:08
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（中央社記者龍柏安台北4日電）拜對手臨時退賽所賜，由台灣「桌球教父」莊智淵和徒弟彭王維的男雙師徒組合兵不血刃晉級WTT阿曼站的男雙決賽，可惜鄭怡靜和小將黎昕祐聯手的混雙則以0比3不敵中國。

WTT（世界桌球職業大聯盟）挑戰賽阿曼站，由莊智淵與彭王維聯手的男雙4強賽，原將遭遇波蘭迪亞斯（Jakub Dyjas）與比利時努亭克（Cedric Nuytinck）的歐洲聯軍，沒想到對手臨時宣布退賽，也讓台灣組合直接獲3比0晉級決賽，將與中國的林詩棟與向鵬爭冠。

此外，去年在東京奧運拿下台灣隊史首面混雙銅牌的鄭怡靜，由於「最佳拍檔」林昀儒人在歐洲參賽，趕不上前往阿曼會合，因此這一站她也改由和小將黎昕祐聯手，沒想到這組全新搭配的組合也一路闖關挺進4強。

鄭怡靜與黎昕祐今天強碰中國的王楚欽與陳幸同，台灣組合首局開賽還能和對手糾纏，不料在3比5落後下，兩人一口氣連丟6分，先以3比11失守。

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次局戰況相仿，台灣組合在開局還一度以6比5取得微幅領先，沒想到兩人又碰上當機，又讓對手連拿6分後來居上，局數也以0比2陷入落後，並讓對手取得「聽牌」優勢。

陷入淘汰邊緣的台灣隊，第3局全力搶攻，也一路和對手拉鋸，比賽尾段雖一度以7比10落後，不過兩人沒有放棄，仍成功化解對手2個賽末點，將比分追到9比10，無奈仍無法延長戰線，最後以9比11棄守，未能挺進決賽。（編輯：張芷瑄）1110304

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