曹祐齊熱身賽2局無失分 本季不會上一軍有原因

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中職味全龍隊積極培養的潛力新秀投手曹祐齊（圖）5日在球隊自辦熱身賽先發，主投2局。總教練葉君璋受訪表示，今年還不會讓他上一軍，希望他先在二軍把所有技術提升到一定水準。中央社記者謝靜雯攝 111年3月5日

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（中央社記者謝靜雯雲林5日電）中職味全龍隊今天自辦熱身賽讓新秀曹祐齊先發，總計投2局無失分；總教練葉君璋篤定表示，今年不會讓他上一軍，希望他在二軍把所有技術提升到一定水準再上一軍。

中職味全龍隊今天在斗六棒球場舉行自辦熱身賽，與中信兄弟隊交手，味全龍隊派出投手曹祐齊先發，曹祐齊去年季中選秀第2輪被指名，也是球團積極培養的潛力投手。

曹祐齊今天先發投2局，讓打者6上6下，沒被敲出安打、無保送，投出2次三振。

葉君璋賽前受訪時就提到，今年不會給曹祐齊上一軍的機會，不是代表他不好，只是他在高中時出賽場次不多，不希望給他額外的壓力，希望先在二軍把所有的技術提升到一定水準，再上一軍對他比較好。

葉君璋直言曹祐齊還有很多地方需要學習，球隊經過1年二軍、1年一軍磨練，現在也有比較大的空間可以讓養成的球員留在二軍。

曹祐齊先前也提到，完整第一年球季，照著教練團的規劃走，爸爸曹竣崵也有提醒他，要把身體練好、按部就班來。（編輯：張芷瑄）1110305