曹祐齊飆生涯最速149公里 葉總看好球速再突破

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（中央社記者謝靜雯雲林5日電）中職味全龍隊投手曹祐齊修正投球機制，今天自辦熱身賽對中信兄弟先發2局無失分，飆出生涯最快球速149公里，總教練葉君璋表示，身體健康相信很快能看到150公里、表現很好。

味全龍隊去年季中選秀第2輪選進高中應屆畢業生曹祐齊，球團對他有很大的期待，今天春訓自辦熱身賽對中信兄弟先發投2局，讓打者6上6下，投出2次三振，突破生涯最快球速、表現不錯。

總教練葉君璋表示，曹祐齊上一場出賽有一些狀況，投手教練幫他稍微調整一下投球機制，這一場看起來修正蠻多的，表現很好。

葉君璋表示，曹祐齊要上一軍需要符合球團設定的條件，以完成品的狀況來評估，目前大概是到6、7成，用力的方式還是比較不成熟，但如果身體保持健康，相信很快可以看到他投破150公里。

曹祐齊表示，上一場表現不理想，丟完之後有檢討，因為重心擺動比較大，這段時間針對投球機制修正，投球前穩定重心、讓放球點更固定，先把控球顧好。

曹祐齊表示，秋訓、春訓階段，主要是強化身體素質，加強重量訓練，不希望一直打打停停，希望可以有一個完整球季。

至於何時可以上一軍，沒有特別去想，曹祐齊表示，自己剛從高中畢業，強度上一定會有落差，要有一個好的基礎、完整的球季、好的作息，把自己準備好，什麼時候上一軍不會著急、平常心看待。（編輯：吳協昌）1110305