印地安泉網賽 詹皓晴女雙化解危機驚險過頭關

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（中央社記者龍柏安台北10日電）台灣網球女子雙打好手詹皓晴今天和波蘭女將蕾妮特攜手，在印地安泉大師賽首輪化解淘汰危機，最終以2比1擊敗尤拉克與克蕾帕這組克羅埃西亞與斯洛維尼亞聯軍。

網壇男女共站大賽之一的印地安泉大師賽今天進行女雙首輪賽事，詹皓晴揮別前一站法國里昂女網賽德國搭檔洛霍夫（Julia Lohoff），改和蕾妮特（Magda Linette）合拍，首戰歷經3盤苦戰後順利脫困，成功晉級第2輪。

詹皓晴與蕾妮特的「台波組合」，今天遭遇克羅埃西亞尤拉克（Darija Jurak）與斯洛維尼亞克蕾帕（Andreja Klepac）的跨國聯軍，首盤前6局雙方以3比3打平，接下來第8局「台波組合」率先破發，並拉出一波3比0攻勢，以6比3拿下。

次盤對手開局就3度破發得逞，「台波組合」最多陷入1比5落後，第7局雖奮力追回1局，無奈隨後再被對手攻破發球局，以2比6棄守，盤數也被對手追成1比1平。

決勝盤「台波組合」開賽連搶3分，不過對手很快回穩，雙方陷入互咬拉鋸，直至盤末「台波組合」還以8比9落後，對手也取得「聽牌」優勢。

即便處於落敗邊緣，「台波組合」依舊咬緊牙關頑強抵抗，反倒連拿2分逆勢超前，不僅化解賽末點危機還取得「聽牌」，最後有驚無險以12比10淘汰對手，以2比1闖過頭關晉級次輪。

「台波組合」成功闖關後，下一輪將遭遇中國組合徐一幡與楊釗煊。（編輯：張雅淨）1110310