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王志庭對味全後援1局無失分 球速逐步往上拉

2022/3/14 18:48
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（中央社記者謝靜雯台北14日電）具旅美資歷的投手王志庭目前效力台北興富發隊，今天與味全龍隊自辦熱身賽9局登板，投1局沒被敲出安打、無失分，他自評調整還沒到位，接下來備戰春季聯賽，慢慢把球速往上拉。

具旅美資歷的投手王志庭去年被堪薩斯市皇家隊釋出後，持續等待機會，年底加入業餘台北興富發隊，也有在去年底城市棒球對抗賽出賽，沒意外的話，將會投入今年中職季中選秀會。

味全龍隊今天在斗六棒球場與台北興富發隊交手，王志庭9局登板，面對首名打者投出觸身球保送，接著讓打者敲出左外野方向飛球出局、三振、二壘方向滾地球出局，總計投1局沒被敲出安打、投出1次三振、1次四死球，無失分。

王志庭前一次正式賽登板已經是去年底，之後持續維持訓練，上週與合作金庫熱身賽也有出賽，今天再度實戰登板，他自評調整還沒到位，接下來備戰21日開打的全國成棒甲組春季聯賽，會慢慢把球速和比賽感覺找回來。

味全龍隊今天比賽首局靠著保送、失誤，先馳得點，興富發隊2局靠著林柏安二壘打、黃明真、邱邦接連安打追分，1比1扳平比數。

味全龍隊3局再起攻勢，靠著曾傳昇安打、盜壘、張祐嘉二壘打超前比分，4局再靠著劉基鴻、李展毅、董秉軒接連安打多添1分保險分，終場以3比1拿下勝利。（編輯：張雅淨）1110314

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